Temizlikçi filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filmin senaristliğini ise Matthew Aldrich üstleniyor. Peki, Temizlikçi filminin konusu ne? Temizlikçi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
TEMİZLİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski bir polis olan Jackson’ın işi cinayet alanlarını temizlemektir. Ancak bir gun, işini bitirdikten sonra o cinayetin polise hiç bildirilmemiş olduğunu farkeder. Oysa, farkında olmadan tüm delilleri yok etmiştir.
TEMİZLİKÇİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jose Pablo Cantillo
Eva Mendes
Ed Harris
Samuel L. Jackson
Robert Forster
Luis Guzmán
Marc Macaulay
Keke Palmer
Edrick Browne
Maggie Lawson
TEMİZLİKÇİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Temizlikçi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.