Temizlikçi filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filmin senaristliğini ise Matthew Aldrich üstleniyor. Peki, Temizlikçi filminin konusu ne? Temizlikçi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TEMİZLİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski bir polis olan Jackson’ın işi cinayet alanlarını temizlemektir. Ancak bir gun, işini bitirdikten sonra o cinayetin polise hiç bildirilmemiş olduğunu farkeder. Oysa, farkında olmadan tüm delilleri yok etmiştir.

TEMİZLİKÇİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jose Pablo Cantillo

Eva Mendes

Ed Harris

Samuel L. Jackson

Robert Forster

Luis Guzmán

Marc Macaulay

Keke Palmer

Edrick Browne

Maggie Lawson

TEMİZLİKÇİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Temizlikçi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.