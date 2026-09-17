TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yaz arasının ardından 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte dizinin ekranlara dönüş tarihi de netleşti. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat 7. yeni sezon yayın tarihi

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1’in aksiyon dolu hikâyesiyle Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan dizisi “Teşkilat”, Altay Yalçındağ ile ekibe yeni katılan Azra Tugaylı arasındaki fırtınalı saha mücadelesini odağına alan 185. bölümüyle 20 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara dönüyor.

TEŞKİLAT'IN YENİ SEZON KADROSUNDA KİMLER VAR? KİMLER AYRILDI?

“Teşkilat”, yedinci sezonuna oyuncu kadrosundaki büyük değişikliklerle hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde Hilal karakterini canlandıran Rabia Soytürk, Cevher'e hayat veren Erkan Bektaş, Rutkay rolündeki Serhat Tutumluer ve Davut karakterini oynayan Yıldıray Şahinler diziye veda etti. Kadroya ise Altay'ın yeni partneri Azra karakteriyle Bensu Soral, Altay'ın kayınpederi Barlas rolüyle Uğur Yücel, Nevin karakteriyle Duygu Sarışın ve keskin nişancı Ceyhun rolüyle Gökberk Demirci katıldı. Savaş Özdemir de Yadigar karakteri için ekibe dahil oldu. Ancak bu karakterin adının daha sonra değiştirildiği belirtildi. Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman ise yeni sezonda kadroda kalmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.