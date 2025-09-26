The Chair Company dizisinin yönetmen koltuğunda Andrew DeYoung ve Aaron Schimberg oturuyor. Peki, The Chair Company dizisinin konusu ne? The Chair Company dizisinin oyuncuları kim?

THE CHAIR COMPANY DİZİSİNİN KONUSU NE?

The Chair Company, utanç verici bir iş kazasının ardından büyük ve ayrıntılı bir komployu araştırmaya başlayan William Ronald Trosper'ın hikayesini anlatıyor.

THE CHAIR COMPANY DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Tim Robinson

Lake Bell

Sophia Lillis

Will Price

Joseph Tudisco

Lou Diamond Phillips

THE CHAIR COMPANY DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

The Chair Company dizisi 13 Ekim Pazartesi günü ilk bölümü ile HBO Max ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.