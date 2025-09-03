The Lowdown dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. The Lowdown dizisinin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, The Lowdown dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? The Lowdown dizisi ne zaman yayımlanacak?
THE LOWDOWN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Gazeteci Lee Raybon, kendini "gerçek tarihçisi" olarak adlandırır. Ancak, gerçekleri ısrarla takip etmesi onu defalarca başını belaya sokar. Tulsa şehir merkezindeki nadir kitapçılardan birinde dükkan açan Lee, burada yolsuzlukları ve şikayetleri ortaya çıkarır. Bunu yaparken, merakını paylaşan kızı Francis'ten uzak dururken, şehrin karanlık yüzünü de düzenli olarak araştırır. Lee'nin eski eşi Samantha, onun riskli yöntemlerini eleştirir ama konu kızları olduğunda iyi niyetini fark eder. Son ifşasının yayınlanmasının hemen sonra gelen şüpheli bir intiharın ardından Lee, daha büyük bir gerçeği ortaya çıkarmaya tehlikeli bir şekilde yaklaştığından şüphelenir.
THE LOWDOWN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Ethan Hawke
Ryan Kiera Armstrong
Kaniehtiio Horn
Tim Blake Nelson
Jeanne Tripplehorn
Kyle MacLachlan
Keith David
Siena East
Scott Shepherd
Tracy Letts
Macon Blair
Cody Lightning
THE LOWDOWN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
The Lowdown dizisi 23 Eylül’den itibaren izleyicisi ile buluşacak.