The Odyssey, Homeros'un ölümsüz destanını modern sinema diliyle beyaz perdeye taşıyor. Peki, The Odyssey ne zaman vizyona girecek? The Odyssey Türkiye'de vizyona girdi mi?

THE ODYSSEY FİLMİNİN KONUSU NE?

The Odyssey, Homeros'un yaklaşık 3 bin yıllık destanından uyarlanıyor. Film, Truva Savaşı'nın ardından ülkesi İthaka'ya dönmeye çalışan Kral Odysseus'un yıllar süren zorlu yolculuğunu konu alıyor.

Odysseus, eve ulaşabilmek için tanrıların öfkesi, mitolojik yaratıklar, devler, büyücüler ve ölümcül denizlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu uzun yolculuk boyunca cesaret, sadakat, fedakârlık ve insan iradesi ön plana çıkarken, İthaka'da onu bekleyen eşi Penelope ile oğlu Telemakhos da krallığı korumak için kendi mücadelelerini veriyor.

THE ODYSSEY OYUNCULARI KİMLER?

Christopher Nolan'ın yeni filmi yıldız isimlerden oluşan geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Filmde yer alan oyuncular şöyle:

Matt Damon – Odysseus

Anne Hathaway – Penelope

Tom Holland – Telemakhos

Robert Pattinson – Antinous

Zendaya – Athena

Charlize Theron – Kalypso

Lupita Nyong'o

Jon Bernthal – Menelaos

Benny Safdie – Agamemnon

Samantha Morton – Kirke

John Leguizamo – Eumaios

Mia Goth

Elliot Page

Corey Hawkins

Himesh Patel

Cosmo Jarvis

THE ODYSSEY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Christopher Nolan’ın yönettiği The Odyssey, dünya genelinde 17 Temmuz 2026 Cuma günü sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

THE ODYSSEY TÜRKİYE'DE VİZYONA GİRDİ Mİ?

The Odyssey Türkiye'de vizyona girdi mi sorusu, filmin yayın tarihine yaklaşılmasıyla birlikte en çok araştırılan başlıklardan biri oldu.

Christopher Nolan’ın yeni filmi The Odyssey, Türkiye’de 17 Temmuz 2026 Cuma günü vizyona girecek. Film, dünya gösterimleriyle aynı tarihte Türkiye’de de sinemaseverlerle buluşacak.