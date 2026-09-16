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The Pitt dizisinin konusu ne, dizisinin oyuncuları kim? The Pitt dizisinin yeni sezonu ne zaman?

The Pitt dizisinin konusu ne, dizisinin oyuncuları kim? The Pitt dizisinin yeni sezonu ne zaman?

16.09.2026 09:56:00
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Haber Merkezi
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The Pitt dizisinin konusu ne, dizisinin oyuncuları kim? The Pitt dizisinin yeni sezonu ne zaman?

The Pitt dizisi 78'inci Emmy Ödülleri'nde üst üste ikinci kez En İyi Drama Dizisi seçildi. The Pitt dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Pitt dizisinin konusu ne, dizisinin oyuncuları kim? The Pitt dizisinin yeni sezonu ne zaman? İşte ayrıntılar...
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78'inci Emmy Ödülleri'nde En İyi Drama Dizisi seçilen The Pitt dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, The Pitt dizisinin konusu ne, dizisinin oyuncuları kim? The Pitt dizisinin yeni sezonu ne zaman?

THE PITT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Pittsburgh’taki yoğun ve kaynak sıkıntısı çeken bir acil serviste görevli deneyimli hekim Dr. Robby Robinavitch, zorlu bir gece vardiyasında aralarına yeni katılan dört genç doktor adayına rehberlik ederken; hem hayat kurtarmaya çalışırlar, hem de mesleğin duygusal yüküyle yüzleşirler. Bu sırada Robby, pandemi döneminde kaybettiği mentoru ile ilgili acı dolu anılarla baş etmeye çalışır. 

THE PITT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Noah Wyle

Katherine LaNasa

Patrick Ball

Supriya Ganesh

Fiona Dourif

Taylor Dearden

Tracy Ifeachor

Isa Briones

THE PITT DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ZAMAN?

The Pitt dizisinin 3. sezonu Ocak 2027'de HBO Max'te yayımlanacak.

THE PITT DİZİSİNİN IMDB PUANI KAÇ?

The Pitt dizisinin IMDb puanı 10 üzerinden 8.9 olarak belirlendi.

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