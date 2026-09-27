Tilki filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Adrian Goiginger üstleniyor. Peki, Tilki filminin konusu ne? Tilki filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TİLKİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Der Fuchs, yolda yaralı bulduğu tilki yavrusu ile arasında farklı bir bağ kuran bir gencin hikayesini konu ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nın şafağında, Avusturya ordusunda görev yapan genç bir motosiklet kuryesi, yaralı bir tilki yavrusuyla karşılaşır ve onu işgal altındaki Fransa'ya götürür. Asker ve tilki beklenmedik bir bağ kurar.

TİLKİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Simon Morzé

Marko Kerezovic

Joseph Stoisits

TİLKİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tilki filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.