Top Gun filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Warren Skaaren üstleniyor. Peki, Top Gun filminin konusu ne? Top Gun filminin oyuncuları kim?
TOP GUN FİLMİNİN KONUSU NE?
Tom Cruise ve Kelly McGillis'in başrollerini paylaştığı, Tony Scott'ın yönetmeliğini yaptığı film aksiyon ve romantizmin güzel harmanlanmış örneklerinden.
TOP GUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise
Kelly McGillis
Tim Robbins
Val Kilmer
Tom Skerritt
Meg Ryan
Michael Ironside
TOP GUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Top Gun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.