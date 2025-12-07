Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 18:44:00
Haber Merkezi
Top Gun filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Top Gun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Top Gun filminin konusu ne? Top Gun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Top Gun filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Warren Skaaren üstleniyor. Peki, Top Gun filminin konusu ne? Top Gun filminin oyuncuları kim? 

TOP GUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Tom Cruise ve Kelly McGillis'in başrollerini paylaştığı, Tony Scott'ın yönetmeliğini yaptığı film aksiyon ve romantizmin güzel harmanlanmış örneklerinden.

TOP GUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Kelly McGillis

Tim Robbins

Val Kilmer

Tom Skerritt

Meg Ryan

Michael Ironside

TOP GUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Top Gun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.

