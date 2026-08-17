Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Alex Kurtzman üstleniyor. Peki, Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminin konusu ne? Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminin oyuncuları kim?
TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NE?
Üniversiteye hazırlanan Sam Witwicky, geçmişte yaşadıklarını geride bırakmaya çalışsa da Decepticonların lideri Megatron’un yeniden ortaya çıkmasıyla savaş kaçınılmaz hâle gelir. Autobotlar, insanlıkla birlikte dünyayı korumaya çalışırken, kadim bir düşman olan The Fallen’ın uyanışı gezegeni büyük bir yıkımla karşı karşıya bırakır. Sam, sahip olduğu bilginin bu savaşı durdurabilecek tek anahtar olduğunu fark ederken, mücadele hem dünyada hem de uzak diyarlar olan Cybertron geçmişinde derinleşir.
TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Shia Labeouf
Megan Fox
Josh Duhamel
John Turturro
Isabel Lucas
Hugo Weaving
Kevin Dunn
Ramón Rodríguez
TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Transformers: Yenilenlerin İntikamı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.