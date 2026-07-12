Türk sinemasına damga vuran en güzel 7 aşk filmi

SEVMEK ZAMANI (1965) Halil (Müşfik Kenter) adada ustası Mustafa'yla (Fadıl Garan) birlikte boyacılık yapmaktadır. Halil boyadıkları boş köşklerden birinin üst katındaki duvarda asılı kadın resmine âşık olmuştur. Her gün köşke girer ve resmi seyreder. Köşkün sahibinin kızı olan resimdeki Meral (Sema Özcan) bir gün iki arkadaşıyla köşke gelir ve Halil'i resmini seyrederken görür. Meral, Halil'in kendisine aşık olduğuna inanarak bu aşka karşılık verir. Oysa Halil, Meral'e değil, onun resmine aşıktır. "Benimle resminin arasına girme, istemiyorum." Filmin konusu divan edebiyatında karşımıza çıkan “suret-i aşk” kavramı üzerine kurulur. Halil'e göre asıl önemli olan şey her gün izlediği o kadın "suret"i değildir, ona göre “suret”e asıl anlamını veren o surete aşık olan kişidir.

VESİKALI YARİM (1968) Manav Halil kendi halinde yaşayan bir adamdır. Bir akşam, arkadaşlarının ısrarıyla gittiği pavyonda çalışan Sabiha'yla tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Sabiha, arkadaşı Müjgan'ın birbirlerine uygun olmadıkları yönündeki uyarılarına rağmen Halil'i evine alır ve birlikte yaşamaya başlarlar. Ancak, Sabiha'nın Halil'in hayatıyla ilgili bilmediği gerçekler vardır.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ (2015) Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından, şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir... Yolun sonundaysa şarkının sahibi olan Ozan'ı bulur. Ama Ozan hayatında yaşadığı derin bir travma yüzünden ve adeta çıkmaz bir sokak gibidir... Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi, acaba mutlu sonlu bir masala bağlanbilecek midir...

KADER (2006) Bekir (Ufuk Bayraktar) Uğur'a (Vildan Atasever), Uğur Zagor'a (Ozan Bilen), Zagor ise suç işlemeye aşıktır. Durum bu haldeyken Zagor hapisten çıkar. Boğucu ve sıcak bir yaz gecesi aksilikler birbirini takip edince Cevat (Engin Akyürek) ile Zagor karşı karşıya gelir. Zagor Cevat'ı gözünü kırpmadan öldürüp kaçar. Aynı gece Uğur da kaybolur. Bu cinayet ve ardından Uğur'un Zagor'la birlikte kayboluşu; o güne kadar Cevat'ın koruması altında yaşayan genç anne (Müge Ulusoy), felçli baba (Mustafa Uzunyılmaz) ve küçük erkek kardeş için zor, karanlık günlerin habercisi olsa da Uğur'a delicesine âşık olan Bekir'in kurtuluş umudu gibidir. Ailesinin bulduğu bir kızla evlenip, yeni bir yaşama başlar. Ama aylar sonra, Zagor'un İzmir'de iki polisi öldürüp yakalanmasıyla Uğur'a ulaşmak için yeni bir umut belirince, bu acımasız aşkın peşinde yıllar yılı sürecek amansız bir takip başlar. Taşra pavyonlarında, üçüncü sınıf otel odalarında, esrar alemlerinde Uğur'un izini sürmeye başlar.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER (2011) Ankara'dan kopup İstanbul'da karşılaşan Deniz ve Özgür, geçmişten gelen görünmez bir işaretle, yıllar önce teğet geçtikleri bir aşka geri dönerler. Deniz ve Özgür, hep özledikleri Ankara’dan kopmuş, İstanbul’da yolları kesişen iki yabancı tanıdıktır. Aynı mahallede büyüyüp aynı şehirde aynı havayı solumuş olsalar da, doğumlarından İstanbul’da karşılaştıkları güne dek birbirlerinin hayatlarına defalarca dokunmuşlardır. Geçmişlerinin izinden gelen görünmez bir işaretle İstanbul’da tesadüfen karşılaşmaları, onları yıllar önce ıskaladıkları bir aşka geri götürür.

FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU (2014) Henüz hiçbir kitabı yayımlanmamış bir yazar olan Arif (Erdal Beşikçioğlu), kadınlar ve ilişkiler üzerine kafa yorduğu bir dönemde Müzeyyen'le (Sezin Akbaşoğulları) karşılaşır. Müzeyyen tanıdığı kadınların hiçbirine benzememektedir. Onun dünyasına girdikçe kadınlarla ilgili aklındaki soruların bazılarına yanıt bulacaktır.