Turna Misali filminin yönetmen koltuğunda İffet Eren Danışman Boz oturuyor. Filmin senaristliğini İffet Eren Danışman Boz ve Eyüp Boz üstleniyor. Peki, Turna Misali filminin konusu ne? Turna Misali filminin oyuncuları kim?

TURNA MİSALİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Sarıkeçili Yörüklerinden Aksak Ailesi’nin otoriter aile reisi Gülsüm Ana, mevsimlik göç için hazırlıklara başlar. Ancak aile üyeleri ve diğer yörükler onunla aynı fikirde değildir. Gülsüm’ün kocası Cemal, göçü bırakıp yerleşik hayata geçmek istemektedir. Gülsüm’ün damadı Mustafa traktör alıp traktörle göç etmekten yanadır. Gülsüm ise göçün geleneksel şekilde, develerle ve yürüyerek yapılmasında ısrarcıdır. Gülsüm’ün en büyük destekçileri yarım akıllı oğlu Nurettin ve torunu Elif’tir. Gülsüm ailesini ve diğer yörük ailelerini ikna etmeye çalışırken, valiliğin göçü engelleyeceğine dair bir söylenti yayılmaya başlar. Gülsüm her ne pahasına olursa olsun göç etmeye kararlıdır.

TURNA MİSALİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sennur Nogaylar

Necmettin Çobanoğlu

Timur Ölkebaş

Zeynep Elçin

TURNA MİSALİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Turna Misali filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.