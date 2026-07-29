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Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Tuzlu Kahve dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Tuzlu Kahve dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

29.07.2026 15:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Tuzlu Kahve dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Yeni sezonda izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Tuzlu Kahve dizisinin hangi kanalda ve ne zaman yayımlanacağı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Tuzlu Kahve dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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Eylül ayında ekranlara gelecek olan Tuzlu Kahve dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak? Tuzlu Kahve dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tuzlu Kahve, 2026-2027 televizyon sezonunda Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlayan bir hikâyeyi konu alıyor. Evlenmek isteyen genç çiftin ilişkisi, aynı masada buluşmaları dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Eda Ece (Gözde Kutaygil)
  • Binnur Kaya (Safiye)
  • Şevval Sam (Candan)
  • Nebahat Çehre (Feryal)
  • Settar Tanrıöğen (Osman Aydınoğlu)
  • Yasemin Ergene Özilhan (Selin)
  • Ceren Moray( Aybüke)
  • Buğra Gülsoy
  • Cengiz Bozkurt
  • Enis Arıkan
  • Sarp Apak
  • Nevra Serezli
  • Melis Fis( Seda Aydınoğlu)
  • Nazlı Tosunoğlu (Şengül)
  • Nazlı Senem Ünal (Melodi)
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