Tuzlu Kahve dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Tuzlu Kahve dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzlu Kahve dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte, ayrıntılar...

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar. Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü 8 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.