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Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde ne oldu?

Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde ne oldu?

29.09.2026 17:02:00
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Haber Merkezi
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Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde ne oldu?

Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde ne oldu?
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Tuzlu Kahve dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Tuzlu Kahve dizisinin konusu merak ediliyor. Peki, Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

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TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Derin ve Mehmet’in yeni başlayan ilişkisi hızla ilerlerken, Elit ve Murat’la çıktıkları ilk yemekte iki düşman ailenin kızlarının artık aynı ailenin gelin adayları olduğu gerçeği gün yüzüne çıkar. Derin’in Mehmet’le yakınlaşmasından rahatsız olan Elit, bu ilişkiyi bozmak için harekete geçerken, Candan da Mehmet’i yeğeni Aybüke’yle bir araya getirmek için planlar yapar. Bir yandan Elit ve Murat’ın evlilik hazırlıkları hız kazanırken, diğer yandan Derin geçmişinden kurtulmaya çalışır; kapısına kadar gelen Hakan’la büyük bir hesaplaşma yaşayarak ilişkisine kesin noktayı koyar.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü 29 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.

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