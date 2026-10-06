Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü ne zaman? Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde ne oldu?

Tuzlu Kahve dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Derin’in hamlesiyle Candan geri adım atmak zorunda kalır ve Aydınoğlu ailesi yaşananlar için özür dilemeye gider. Bu sırada Feryal ve Elit, isteme gecesi için hazırlıklarını sürdürür. Aydınoğlu ve Kutaygil aileleri arasındaki buzlar erirken, Mehmet’in Derin’e yüzük taktığının ortaya çıkması beklenmedik bir isteme kararını da beraberinde getirir. Derin ve Mehmet’in mutluluğu, aynı güne denk gelen isteme törenleriyle yeni bir sınavın eşiğine gelir.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Derin ve Mehmet’in ilişkisi giderek ciddileşirken, Elit bu yakınlaşmadan duyduğu rahatsızlıkla Candan’la birlikte yeni planlar yapmaya başlar. Hatun ise oğlunun Amerika’ya dönmemesi için elinden geleni yaparken, Derin ve Mehmet birbirlerini daha yakından tanıdıkça aralarındaki bağ giderek güçlenir. İki ailenin tanışma kararı ise hiç hesapta olmayan sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirecektir.

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tuzlu Kahve dizisinin 6. bölümü 6 Ekim Salı akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.