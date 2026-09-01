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Tuzlu Kahve nerede çekiliyor? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?

Tuzlu Kahve nerede çekiliyor? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?

1.09.2026 17:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tuzlu Kahve nerede çekiliyor? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosu ve aile hikâyesiyle izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin çekim mekanları merak edilirken, yapımın başka bir dizi, film ya da kitaptan uyarlanıp uyarlanmadığı da araştırılıyor. Peki, Tuzlu Kahve nerede çekiliyor? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?
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Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Peki, Tuzlu Kahve nerede çekiliyor? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?

TUZLU KAHVE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Tuzlu Kahve dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'un farklı semtlerinde ve Eski Kundura Fabrikası gibi Beykoz bölgesindeki dizi-film platolarında gerçekleştiriliyor.

TUZLU KAHVE UYARLAMA MI?

Tuzlu Kahve'nin bir diziden uyarlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi uyarlama değil.

TUZLU KAHVE KONUSU NE?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.

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