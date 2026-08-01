TV yayın akışı 1 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 1 Ağustos Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Amatör Hayat
15.30 Daha 17
18.30 Kanal D Haber
20.00 Suç Şehri 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00: Yeni Gelin
08.00: Üç Geline Altı Damat
10.00: Cumartesi Sürprizi
13.00: Muhtemel Aşk
16.30: Güler Misin Ağlar Mısın
18.25: Hafta Sonu Ana Haber
20.00: Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07.00: Zembilli
09.00: Aile Saadeti
10.45: Var Mısın Yok Musun
13.35: Robin Hood | Yabancı Sinema
15.50: Altı Üstü İstanbul
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Buz Devri 2: Erime Başlıyor
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00: İki Aile
09.00: Benim Tatlı Yalanım
11.00: Doğanın Kanunu
14.00: Güzel Köylü
16.45: Tolgshow Yıldızlar
19.00: Star Haber
20.00: Doğanın Kanunu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30: Çalar Saat Hafta Sonu
10.00: Kirli Sepeti
11.15: Halef: Köklerin Çağrısı
14.00: Sen Çal Kapımı
16.30: Karagül
19.00: NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00: Gurbetçi Şaban
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00: Oynat Bakalım
08.30: Gençlik Rüzgarı – Yeni Bölüm
10.00: Gazete Magazin – Yeni Bölüm
15.30: Şanslı Pasaport – Yeni Bölüm
17.00: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.35: Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
11.20: Kod Adı Kırlangıç
14.35: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
15.45: Taşacak Bu Deniz
19.00: Ana Haber
20.00: Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.00 Benim Tatlı Yalanım
11.00 Doğanın Kanunu
14.00 Güzel Köylü
16.45 Tolgshow Yıldızlar
19.00 Star Haber
20.00 Doğanın Kanunu