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TV yayın akışı 1 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 1 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

1.08.2026 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 1 Ağustos Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

1 Ağustos 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 1 Ağustos Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 1 Ağustos Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Amatör Hayat

15.30 Daha 17

18.30 Kanal D Haber

20.00 Suç Şehri 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00: Yeni Gelin

08.00: Üç Geline Altı Damat

10.00: Cumartesi Sürprizi

13.00: Muhtemel Aşk

16.30: Güler Misin Ağlar Mısın

18.25: Hafta Sonu Ana Haber

20.00: Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

07.00: Zembilli

09.00: Aile Saadeti

10.45: Var Mısın Yok Musun

13.35: Robin Hood | Yabancı Sinema

15.50: Altı Üstü İstanbul

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Buz Devri 2: Erime Başlıyor

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00: İki Aile

09.00: Benim Tatlı Yalanım

11.00: Doğanın Kanunu

14.00: Güzel Köylü

16.45: Tolgshow Yıldızlar

19.00: Star Haber

20.00: Doğanın Kanunu

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30: Çalar Saat Hafta Sonu

10.00: Kirli Sepeti

11.15: Halef: Köklerin Çağrısı

14.00: Sen Çal Kapımı

16.30: Karagül

19.00: NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00: Gurbetçi Şaban

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00: Oynat Bakalım

08.30: Gençlik Rüzgarı – Yeni Bölüm

10.00: Gazete Magazin – Yeni Bölüm

15.30: Şanslı Pasaport – Yeni Bölüm

17.00: MasterChef Türkiye

20.00: MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.35: Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2

11.20: Kod Adı Kırlangıç

14.35: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

15.45: Taşacak Bu Deniz

19.00: Ana Haber

20.00: Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Doğanın Kanunu

14.00 Güzel Köylü

16.45 Tolgshow Yıldızlar

19.00 Star Haber  

20.00 Doğanın Kanunu

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