TV yayın akışı 1 Ekim Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 1 Ekim Perşembe yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo-Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Güller ve Günahlar
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz'la Joker
23.30 Daha 17
NOW YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Anne Yarısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Siyah Kalp
09.00 Sevdan Bir Ateş
12.30 Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Dizi
22.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye