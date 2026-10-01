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TV yayın akışı 1 Ekim Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 1 Ekim Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

1.10.2026 09:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 1 Ekim Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

1 Ekim 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 1 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 1 Ekim Perşembe yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo-Can

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Güller ve Günahlar

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz'la Joker

23.30 Daha 17

NOW YAYIN AKIŞI

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Anne Yarısı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07.00 Siyah Kalp

09.00 Sevdan Bir Ateş

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Dizi

22.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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