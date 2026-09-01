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TV yayın akışı 1 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 1 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

1.09.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 1 Eylül Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

1 Eylül 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 1 Eylül Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 1 Eylül Salı yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Var Mısın Yok Musun

02:40 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Var Mısın Yok Musun

23:40 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:30 Valhalla Thor Efsanesi

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

11:30 Daha 17

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bugün Güzel

22:30 Bugün Güzel

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Kirli Sepeti

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

22:00 Gurbetçi Şaban

00:00 Doktor Civanım

01:45 Aşk Yeniden

04:00 İnadına Aşk

05:00 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Muhtemel Aşk

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

06:00 Yeni Gelin

09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kardeşim Benim 2

22:30 Acı Kahve

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:30 Sevdiğim Sensin

03:00 Güzel Köylü

05:00 Erkenci Kuş

07:45 İki Aile

09:15 Yüksek Sosyete

10:45 Çirkin

14:00 Güzel Köylü

15:45 Sevdiğim Sensin

19:00 Star Haber

20:00 Tuzlu Kahve

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:30 3'te 3

01:35 Seksenler

02:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:25 Hayallerinin Peşinde

06:10 Turgay Başyayla İle...

07:10 Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:55 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:00 Türkiye - Azerbaycan

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Doktor Aksoy

04:30 Gazete Magazin

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:00 Gazete Magazin

13:00 Doktor Aksoy

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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