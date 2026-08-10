Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 10 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 10 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

10.08.2026 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 10 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

10 Ağustos 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 10 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 10 Ağustos Pazartesi yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta   

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Karanlık Sular

21.45 Dünya Operasyonu

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.15 Sen Çal Kapımı

17.00 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Artık Oluversin Gari

23.30 Anamız Var

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İki Aile

09.30 Çirkin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Salako

22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.00 Kalk Gidelim

10.15 Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 Seksenler

14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Bana Masal Anlatma

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te yedekler kim oldu?
MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te yedekler kim oldu? Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de 9 Ağustos 2026 kim ana kadroya girdi? Masterchef'te yedekler kim oldu?
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin oyuncuları kim?
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin oyuncuları kim? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (Pirates of the Caribbean: Dead Mans Chest) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin konusu ne? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ömür Usta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ömür Usta dizisi ne zaman başlayacak?
Ömür Usta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ömür Usta dizisi ne zaman başlayacak? Ömür Usta dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ömür Usta dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ömür Usta dizisi ne zaman başlayacak?