TV yayın akışı 10 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördün ügününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 10 Eylül Perşembe yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - 09:30 Haysiyet
09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü
11:30 - 14:00 Daha 17
14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
20:00 - 23:15 Haysiyet
NOW YAYIN AKIŞI
06:00 - 07:15 Şahane Hayatım
07:15 - 08:00 İlk Bakış
08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - 13:30 Kirli Sepeti
13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
16:30 - 19:00 Karagül
19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
20:00 - 22:15 Başka Bir Sen
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - 09:30 Siyah Kalp
09:30 - 12:30 Sevdan Bir Ateş
12:30 - 15:00 Gelin Evi
15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 - 20:00 Show Ana Haber
19:45 - 22:00 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - 15:00 Güzel Köylü
15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
19:00 - 20:00 Star Haber
20:00 - 23:20 Sevdiğim Sensin-Yeni Sezon
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - 14:00 Gün Ortası
14:00 - 16:00 Aşk ve Taht
16:00 - 19:00 Esra Erol'da
19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
20:00 - 23:20 Mercan Köşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - 07:15 Tuzak
07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - 09:00 Oynat Bakalım
09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye
13:00 - 16:00 Doktor Aksoy
16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 - 06:50 Turgay Başyayla ile...
06:50 - 10:30 Evlilik Güzeldir
10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - 15:00 Seksenler
15:00 - 18:55 Gönül Dağı
18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
19:00 - 19:45 Ana Haber
19:45 - 22:00 Fenerbahçe - Roma