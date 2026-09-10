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TV yayın akışı 10 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 10 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

10.09.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 10 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

10 Eylül 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 10 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın dördün ügününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 10 Eylül Perşembe yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - 09:30 Haysiyet

09:30 - 11:30 Yaprak Dökümü

11:30 - 14:00 Daha 17

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Haysiyet

NOW YAYIN AKIŞI

06:00 - 07:15 Şahane Hayatım

07:15 - 08:00 İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Kirli Sepeti

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 22:15 Başka Bir Sen

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - 09:30 Siyah Kalp

09:30 - 12:30 Sevdan Bir Ateş

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

19:45 - 22:00 Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 15:00 Güzel Köylü

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:20 Sevdiğim Sensin-Yeni Sezon

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Aşk ve Taht

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Mercan Köşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 - 07:15 Tuzak

07:15 - 08:30 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - 09:00 Oynat Bakalım

09:00 - 13:00 MasterChef Türkiye

13:00 - 16:00 Doktor Aksoy

16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 - 06:50 Turgay Başyayla ile...

06:50 - 10:30 Evlilik Güzeldir

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 15:00 Seksenler

15:00 - 18:55 Gönül Dağı

18:55 - 19:00 İddiaların Aksine

19:00 - 19:45 Ana Haber

19:45 - 22:00 Fenerbahçe - Roma

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