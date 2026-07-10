Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 10 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 10 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

10.07.2026 10:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 10 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

10 Temmuz 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 10 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 10 Temmuz Cuma yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yaz Bir Şarkı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

 10:00 Her Yerde Sen

12:15 Şahane Hayatım

14:45 Sen Çal Kapımı

16:45 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Ateşböceği

12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir

14:00 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Doğanın Kanunu

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:30 A.B.İ.

19:00 atv Ana Haber

20:00 Altı Üstü İstanbul

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.55 Hangimiz Sevmedik

09.45 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.30 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Masterchef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

Bir kere izlendiğinde bir daha unutulmayan zihin zorlayan 4 film...
Bir kere izlendiğinde bir daha unutulmayan zihin zorlayan 4 film... Sinema tarihi, izleyicisini farklı dünyalara götüren, üzerinde uzun uzun düşündüren ve üzerinden yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen başyapıtlarla dolu. Kimi zaman insan psikolojisinin derinliklerine inen kimi zaman ise görsel ve işitsel bir şölen sunan bu yapımlar, sinema sanatının gücünü en net şekilde hissettiren eserler. İşte, iz bırakacak 4 sarsıcı film...
Margot Robbie ve Bradley Cooper 'Ocean's' filmi için bir arada: Çekimler Paris'te başlıyor
Margot Robbie ve Bradley Cooper 'Ocean's' filmi için bir arada: Çekimler Paris'te başlıyor Sinema dünyasının en sevilen soygun serilerinden biri olan Ocean's, geçmişe yolculuk yapmaya hazırlanan yeni ön hikaye (prequel) filmiyle geri dönüyor. Başrollerini Margot Robbie ve Bradley Cooper’ın paylaşacağı yapım, izleyicileri 1960'ların büyüleyici atmosferinde yüksek tempolu bir soygun macerasına davet ediyor.
Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek...
Bu hafta sinema salonlarında 8 film vizyona girecek... Sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyondan korku ve gerilime kadar 8 film vizyona girecek.