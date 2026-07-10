TV yayın akışı 10 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 10 Temmuz Cuma yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Yaz Bir Şarkı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:00 Her Yerde Sen
12:15 Şahane Hayatım
14:45 Sen Çal Kapımı
16:45 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Ateşböceği
12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir
14:00 Aramızda Kalsın
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:30 A.B.İ.
19:00 atv Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.55 Hangimiz Sevmedik
09.45 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.30 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Masterchef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye