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TV yayın akışı 11 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 11 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

11.08.2026 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 11 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

11 Ağustos 2026 Salıgünü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 11 Ağustos Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Ağustos Salı yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17  

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı  

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası  

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sağ Salim   

22.15 Yok Artık

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İki Aile

09.30 Çirkin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş  

19.00 Star Haber

20.00 Tolgshow Yıldızlar

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.00 Kalk Gidelim

10.05 Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 Seksenler

14.00 Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Ördeklerin Göçü  

21.45 Önemsiz Biri

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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