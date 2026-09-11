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TV yayın akışı 11 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 11 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

11.09.2026 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 11 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

11 Eylül 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 11 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Eylül Cuma yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Mercan Köşk

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Taht

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo

09.00 Yaprak Dökümü

11.30 Haysiyet

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Haysiyet

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Kirli Sepeti

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Müstakbel Damat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Siyah Kalp  

09.00 Güzel Günler

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Sevdan Bir Ateş

18.25 Show Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile sana Değer

13.30 Güzel Köylü

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Gönül Dağı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu  

17.45 Lingo Türkiye

17.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Masterchef Türkiye

13.00 Doktor Aksoy

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Masterchef Türkiye

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