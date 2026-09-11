TV yayın akışı 11 Eylül Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Eylül Cuma yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Mercan Köşk
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aşk ve Taht
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Haysiyet
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Müstakbel Damat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Gönül Dağı
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Masterchef Türkiye
13.00 Doktor Aksoy
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Masterchef Türkiye