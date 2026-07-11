TV yayın akışı 11 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Temmuz Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Katakulli
15:00 Daha 17
18:30 Hafta Sonu Haber
20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Keloğlan ile Cankız
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
14:45 İstasyon
16:45 Hanzo
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Türkler Çıldırmış Olmalı
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Zembilli
11:00 Var Mısın Yok Musun
13:40 Aşk Tesadüfleri Sever 2 | Yerli Sinema
16:00 Altı Üstü İstanbul
20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi | Yerli Sinema
22:40 Altı Üstü İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Ateşböceği
11:00 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Doğanın Kanunu
16:30 Erkenci Kuş
20:00 Borderlands
22:15 Borderlands
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
11:15 Şahane Hayatım
14:00 Sen Çal Kapımı
16:45 Karagül
20:00 Bizim Semtin Çocukları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.03 İstiklal Marşı
06.05 Hangimiz Sevmedik
09.20 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 1: Mandalina'nın Günlüğü | Türk Sineması
11.10 Kod Adı Kırlangıç
14.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
15.20 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Garfield 2 : İki Kedinin Hikayesi
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Şanslı Pasaport / Yeni Bölüm
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye