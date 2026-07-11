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TV yayın akışı 11 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 11 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

11.07.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 11 Temmuz Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

11 Temmuz 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 11 Temmuz Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 11 Temmuz Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Katakulli

15:00 Daha 17

18:30 Hafta Sonu Haber

20:00 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Keloğlan ile Cankız

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu

14:45 İstasyon

16:45 Hanzo

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Türkler Çıldırmış Olmalı

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Zembilli

11:00 Var Mısın Yok Musun

13:40 Aşk Tesadüfleri Sever 2 | Yerli Sinema

16:00 Altı Üstü İstanbul

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi | Yerli Sinema

22:40 Altı Üstü İstanbul

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Ateşböceği

11:00 Benim Tatlı Yalanım

13:30 Doğanın Kanunu

16:30 Erkenci Kuş

20:00 Borderlands

22:15 Borderlands

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

11:15 Şahane Hayatım

14:00 Sen Çal Kapımı

16:45 Karagül

20:00 Bizim Semtin Çocukları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.03 İstiklal Marşı

06.05 Hangimiz Sevmedik

09.20 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 1: Mandalina'nın Günlüğü | Türk Sineması

11.10 Kod Adı Kırlangıç

14.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

15.20 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Garfield 2 : İki Kedinin Hikayesi

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Şanslı Pasaport / Yeni Bölüm

17:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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