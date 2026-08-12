TV yayın akışı 12 Ağustos Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 12 Ağustos Çarşamba yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tehlikeli İhtiyar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sevdiğim Sensin
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Şahane Hayatım
08:00 Çalar Saat
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Halef
15:00 Sen Çal Kapımı
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Recep İvedik
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Kalk Gidelim
09:55 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece