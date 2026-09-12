TV yayın akışı 12 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 12 Eylül Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
08:30 - 09:45 Konuştukça
09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
13:00 - 15:45 Daha 17
15:45 - 19:00 Haysiyet
19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
NOW YAYIN AKIŞI
01:30 - 02:45 Aşk Yeniden
02:45 - 04:30 İnadına Aşk
04:30 - 06:00 Yasak Elma
06:00 - 08:30 Şahane Hayatım
08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
11:15 - 13:45 Şevkat Yerimdar
13:45 - 16:30 Ben Leman
16:30 - 19:00 Karagül
19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana Haber
20:00 - 22:15 Rüzgara Bırak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 - 04:00 Muhtemel Aşk
04:00 - 06:45 Siyah Kalp
06:45 - 10:00 Sevdan Bir Ateş
10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 - 15:30 Muhtemel Aşk
15:30 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
18:25 - 20:00 Show Ana Haber
20:00 - 23:30 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
02:15 - 04:00 Milyarder
04:00 - 05:30 Güzel Köylü
05:30 - 07:00 İki Aile
07:00 - 10:00 Tuzlu Kahve
10:00 - 13:00 Güzel Köylü
13:00 - 16:00 Sevdiğim Sensin
16:00 - 19:00 Tuzlu Kahve
19:00 - 20:00 Star Haber
20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin
ATV YAYIN AKIŞI
02:20 - 05:00 A.B.İ.
05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
10:00 - 12:40 Mercan Köşk
12:40 - 15:40 Aşk ve Taht
15:40 - 19:00 A.B.İ.
19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
20:00 - 23:20 Mercan Köşk
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 - 04:30 Doktor Aksoy
04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
06:30 - 08:00 Tuzak
08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 - 15:30 Gazete Magazin
15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
02:35 - 03:50 Seksenler
03:50 - 06:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
06:05 - 06:45 Hayallerinin Peşinde
06:45 - 09:50 Kalk Gidelim
09:50 - 13:50 Gönül Dağı
13:50 - 15:00 Turgay Başyayla ile...
15:00 - 19:00 Evlilik Güzeldir
19:00 - 20:00 Ana Haber
20:00 - 23:55 Gönül Dağı