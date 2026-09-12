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TV yayın akışı 12 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 12 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

12.09.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 12 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

12 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 12 Eylül Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 15:45 Daha 17

15:45 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW YAYIN AKIŞI

01:30 - 02:45 Aşk Yeniden

02:45 - 04:30 İnadına Aşk

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 08:30 Şahane Hayatım

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 13:45 Şevkat Yerimdar

13:45 - 16:30 Ben Leman

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana Haber

20:00 - 22:15 Rüzgara Bırak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 - 04:00 Muhtemel Aşk

04:00 - 06:45 Siyah Kalp

06:45 - 10:00 Sevdan Bir Ateş

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 15:30 Muhtemel Aşk

15:30 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:30 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:15 - 04:00 Milyarder

04:00 - 05:30 Güzel Köylü

05:30 - 07:00 İki Aile

07:00 - 10:00 Tuzlu Kahve

10:00 - 13:00 Güzel Köylü

13:00 - 16:00 Sevdiğim Sensin

16:00 - 19:00 Tuzlu Kahve

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin

ATV YAYIN AKIŞI

02:20 - 05:00 A.B.İ.

05:00 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:40 Mercan Köşk

12:40 - 15:40 Aşk ve Taht

15:40 - 19:00 A.B.İ.

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Mercan Köşk

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 - 04:30 Doktor Aksoy

04:30 - 06:30 Oynat Bakalım

06:30 - 08:00 Tuzak

08:00 - 08:45 Oynat Bakalım

08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 - 15:30 Gazete Magazin

15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

02:35 - 03:50 Seksenler

03:50 - 06:05 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:05 - 06:45 Hayallerinin Peşinde

06:45 - 09:50 Kalk Gidelim

09:50 - 13:50 Gönül Dağı

13:50 - 15:00 Turgay Başyayla ile...

15:00 - 19:00 Evlilik Güzeldir

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 23:55 Gönül Dağı

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