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TV yayın akışı 12 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 12 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

12.07.2026 09:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 12 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

12 Temmuz 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Temmuz Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 12 Temmuz Pazar yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.00 Altı Üstü İstanbul

14.10 Görevimiz Tatil

16.20 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Sonsuza Dek Nedime  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kırk Yalan

22.15 Efsaneler Masası

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin

08.00 Analar Ölmez

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Acele Koca Aranıyor

14.45 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Şendul Şaban

22.15 Korkusuz Korkak

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

09.00 Kupa Günlüğü

09.30 Benim Tatlı Yalanım

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Erkenci Kuş

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber  

20.00 Gülen Gözler

22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.15 Hangimiz Sevmedik

09.00 Diriliş Ertuğrul  

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

16.00 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Son Sefer

22.50 Mahrem Kumpas İtiraf

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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