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TV yayın akışı 13 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 13 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

13.09.2026 09:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 13 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

13 Eylül 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 13 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 13 Eylül Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Altı Üstü İstanbul

16.00 Aşk ve Taht

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Haysiyet

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Güller ve Günahlar

16.15 Haysiyet

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Şevkat Yerimdar

13.00 Ben Leman

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Mukadderat

22.15 Sekizinci Aile

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.45 Sevdan Bir Ateş

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Sevdan Bir Ateş

16.00 Züğürt Ağa

18.25 Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

23.00 En Büyük Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Benim Tatlı Yalanım

09.00 Tuzlu Kahve

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Güzel Köylü

16.00 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin

23.15 Tuzlu Kahve

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05.05 Kalk Gidelim

08.10 Evlilik Güzeldir

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

15.30 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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