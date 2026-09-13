TV yayın akışı 13 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 13 Eylül Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Altı Üstü İstanbul
16.00 Aşk ve Taht
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo
08.30 Konuştukça
09.45 Haysiyet
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Güller ve Günahlar
16.15 Haysiyet
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Şevkat Yerimdar
13.00 Ben Leman
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Mukadderat
22.15 Sekizinci Aile
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.45 Sevdan Bir Ateş
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Sevdan Bir Ateş
16.00 Züğürt Ağa
18.25 Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
23.00 En Büyük Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Benim Tatlı Yalanım
09.00 Tuzlu Kahve
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Güzel Köylü
16.00 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
23.15 Tuzlu Kahve
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.05 Kalk Gidelim
08.10 Evlilik Güzeldir
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kod Adı Kırlangıç
15.30 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye