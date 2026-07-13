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TV yayın akışı 13 Temmuz Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 13 Temmuz Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

13.07.2026 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 13 Temmuz Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

13 Temmuz 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 13 Temmuz Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 13 Temmuz Pazartesi yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14.00 A.B.İ

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir   

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

23.15 S.W.A.T: Kuşatma Altında

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ah Leyla Vah Kerem   

22.30 Sosyetik Gelin  

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 İntikam

22.15 Belalı Tanık

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

09.00 Sevdiğim Sensin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22.15 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.40 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

09.45 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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