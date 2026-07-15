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TV yayın akışı 15 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 15 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

15.07.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 15 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

15 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 15 Temmuz Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 15 Temmuz Çarşamba yayın akışı...

ATV yayın akışı

08.00: Kahvaltı Haberleri

10.00: Kırgın Çiçekler

13.00: ATV Gün Ortası

14.00: A.B.İ.

16.30: Var Mısın Yok Musun

18.15: 15 Temmuz Destanı 10. Yıl Özel

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Var Mısın Yok Musun

23.40: Börü – Yerli Sinema

Star TV yayın akışı

07.00: İstanbullu Gelin

09.00: Sevdiğim Sensin

12.00: Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00: Güzel Köylü

16.30: Erkenci Kuş

19.00: Star Haber

20.00: Doğanın Kanunu

00.15: Suçu Kamil

TV8 yayın akışı

07.15: Ebru ile 8’de Sağlık – Yeni Bölüm

08.30: MasterChef Türkiye

10.00: Gazete Magazin

14.00: MasterChef Türkiye

20.00: MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

00.15: Gazete Magazin

04.00: Oynat Bakalım

05.30: Tuzak

NOW TV yayın akışı

08.30: Çalar Saat

10.00: Kirli Sepeti

12.00: Şahane Hayatım

15.00: Sen Çal Kapımı

16.30: Karagül

19.00: NOW Ana Haber

20.00: Fetih 1453

23.15: Fetih 1453

02.00: Aşk Yeniden

03.15: Bambaşka Biri

05.00: Yasak Elma

06.00: Son Yaz

Show TV yayın akışı

09.00: Aşk Laftan Anlamaz

12.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00: Kızılcık Şerbeti

18.25: Show Ana Haber

20.00: Sağ Salim

22.30: Yok Artık

00.15: Muhtemel Aşk

Kanal D yayın akışı

09.30: Yaprak Dökümü

12.00: Kanal D Haber Gün Arası

13.00: Magazin D Yaz

14.00: Uzak Şehir

16.30: Aşk-ı Memnu

18.30: Kanal D Ana Haber

20.00: Jurassic World: Hakimiyet

22.45: Jurassic World: Hakimiyet

01.45: Dev Primat Canavara Karşı

03.15: Hayat Yolunda

TRT 1 yayın akışı

05.28: İstiklal Marşı

05.30: Hayallerinin Peşinde

06.15: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.15: Hangimiz Sevmedik

10.00: TRT Haber Ortak Yayını

20.00: Asırlık Gece

01.15: 15 Temmuz Gecenin Sesleri

01.35: Yüzyılın Çağrısı

02.00: Son Sefer – Türk Sineması

04.20: Seksenler

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