TV yayın akışı 15 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 15 Temmuz Çarşamba yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.00: Kahvaltı Haberleri
10.00: Kırgın Çiçekler
13.00: ATV Gün Ortası
14.00: A.B.İ.
16.30: Var Mısın Yok Musun
18.15: 15 Temmuz Destanı 10. Yıl Özel
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Var Mısın Yok Musun
23.40: Börü – Yerli Sinema
Star TV yayın akışı
07.00: İstanbullu Gelin
09.00: Sevdiğim Sensin
12.00: Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00: Güzel Köylü
16.30: Erkenci Kuş
19.00: Star Haber
20.00: Doğanın Kanunu
00.15: Suçu Kamil
TV8 yayın akışı
07.15: Ebru ile 8’de Sağlık – Yeni Bölüm
08.30: MasterChef Türkiye
10.00: Gazete Magazin
14.00: MasterChef Türkiye
20.00: MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00.15: Gazete Magazin
04.00: Oynat Bakalım
05.30: Tuzak
NOW TV yayın akışı
08.30: Çalar Saat
10.00: Kirli Sepeti
12.00: Şahane Hayatım
15.00: Sen Çal Kapımı
16.30: Karagül
19.00: NOW Ana Haber
20.00: Fetih 1453
23.15: Fetih 1453
02.00: Aşk Yeniden
03.15: Bambaşka Biri
05.00: Yasak Elma
06.00: Son Yaz
Show TV yayın akışı
09.00: Aşk Laftan Anlamaz
12.00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00: Kızılcık Şerbeti
18.25: Show Ana Haber
20.00: Sağ Salim
22.30: Yok Artık
00.15: Muhtemel Aşk
Kanal D yayın akışı
09.30: Yaprak Dökümü
12.00: Kanal D Haber Gün Arası
13.00: Magazin D Yaz
14.00: Uzak Şehir
16.30: Aşk-ı Memnu
18.30: Kanal D Ana Haber
20.00: Jurassic World: Hakimiyet
22.45: Jurassic World: Hakimiyet
01.45: Dev Primat Canavara Karşı
03.15: Hayat Yolunda
TRT 1 yayın akışı
05.28: İstiklal Marşı
05.30: Hayallerinin Peşinde
06.15: Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.15: Hangimiz Sevmedik
10.00: TRT Haber Ortak Yayını
20.00: Asırlık Gece
01.15: 15 Temmuz Gecenin Sesleri
01.35: Yüzyılın Çağrısı
02.00: Son Sefer – Türk Sineması
04.20: Seksenler