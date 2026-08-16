Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 16 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 16 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

16.08.2026 09:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 16 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

16 Ağustos 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV116 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 16 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 16 Ağustos Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

10.35 Var Mısın Yok Musun

13.35 Barry Seal: Kaçakçı

15.45 Altı Üstü İstanbul

16.15 Exodus: Tanrılar ve Krallar

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Ana Kuzusu

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.00 Halef: Köklerin Çağrısı

14.00 Sen Çal Kapımı

16.15 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Sağ Sağlim 3: Ölü Ya Da Diri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.00 Gırgıriye’de Büyük Seçim

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Züğürt Ağa

15.30 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Oflu Hoca’nın Şifresi 2

22.30 Avanak Abdi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.30 Benim Tatlı Yalanım

10.30 Yüksek Sosyete

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Güzel Köylü

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Oh Olsun

22.00 Hazine

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.45 Kalk Gidelim

09.40 Diriliş Ertuğrul

12.25 Kod Adı Kırlangıç

15.35 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

22.40 3’te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi

İlgili Haberler

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı...
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 16 Ağustos Pazar günü maç programı... 16 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar Pazar günü oynanacak. İşte 16 Ağustos maç programı...
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek yangın çıkardı!
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek yangın çıkardı! Beyoğlu'nda, iddiaya göre Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek, stadın yanında bulunan bir apartmanın 4’üncü katındaki daireye isabet ederek yangına neden oldu. Yangın sırasında dairenin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21:30'da başlayacak.