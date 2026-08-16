TV yayın akışı 16 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 16 Ağustos Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
10.35 Var Mısın Yok Musun
13.35 Barry Seal: Kaçakçı
15.45 Altı Üstü İstanbul
16.15 Exodus: Tanrılar ve Krallar
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Ana Kuzusu
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.00 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.15 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Sağ Sağlim 3: Ölü Ya Da Diri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Gırgıriye’de Büyük Seçim
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Züğürt Ağa
15.30 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Ana Haber
20.00 Oflu Hoca’nın Şifresi 2
22.30 Avanak Abdi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.30 Benim Tatlı Yalanım
10.30 Yüksek Sosyete
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Güzel Köylü
15.45 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Oh Olsun
22.00 Hazine
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.45 Kalk Gidelim
09.40 Diriliş Ertuğrul
12.25 Kod Adı Kırlangıç
15.35 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
22.40 3’te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye