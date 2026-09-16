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TV yayın akışı 16 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 16 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

16.09.2026 09:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 16 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

16 Eylül 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 16 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 16 Eylül Çarşamba yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 A.B.İ

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aşk ve Taht

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo

09.00 Yaprak Dökümü

11.30 Daha 17

14.00 Gelinim Mutfakta  

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08:30 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Cenazemize Hoş geldiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Siyah Kalp

09.00 Sevdan Bir Ateş

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Aramızda Kal

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Güzel Köylü

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.15 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.55 Evlilik Güzeldir

19.00 Ana Haber 

19.55 İddiaların Aksine 

20.00 Evlilik Güzeldir

23.20 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11:30  MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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