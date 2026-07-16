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TV yayın akışı 16 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 16 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

16.07.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 16 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

16 Temmuz 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 16 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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16 Temmuz 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 16 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 A.B.İ

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Örümcek Adam

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.00 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Mukadderat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

09.00 Sevdiğim Sensin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.15 Hangimiz Sevmedik

10.00 Kasaba Doktoru

13.35 Seksenler

14.30 Yürek Çıkmazı

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 İki Destan Bir Vatan

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 MasterChef

10.00 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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