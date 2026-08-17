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TV yayın akışı 17 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 17 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

17.08.2026 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 17 Ağustos Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

17 Ağustos 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 17 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 17 Ağustos Pazartesi yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Altına Hücum

22.30 Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

09.30 Yüksek Sosyete

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.15 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07.00 Kalk Gidelim

10.15 Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 Seksenler

14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Organize İşler

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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