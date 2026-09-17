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TV yayın akışı 17 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 17 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

17.09.2026 09:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 17 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

17 Eylül 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 17 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 17 Eylül Perşembe yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Aşk ve Taht 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Güneşin Doğduğu Yer 

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:30 Yaprak Dökümü 

11:30 Daha 17 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:45 Üç Kız Kardeş 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Uzak Şehir 

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.15 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Recep İvedik 5

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Fazilet Hanım ve Kızları 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

19:00 Star Haber 

20:00 Sevdiğim Sensin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Kalk Gidelim

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

13:55 Evlilik Güzeldir 

17:30 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Ateş Yağmuru

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Doktor Aksoy Yaşam

11:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye

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