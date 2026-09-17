TV yayın akışı 17 Eylül Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 17 Eylül Perşembe yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Aşk ve Taht
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güneşin Doğduğu Yer
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:30 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Üç Kız Kardeş
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 5
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
13:55 Evlilik Güzeldir
17:30 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ateş Yağmuru
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Doktor Aksoy Yaşam
11:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye