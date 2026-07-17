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TV yayın akışı 17 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 17 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

17.07.2026 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 17 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

17 Temmuz 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 17 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 17 Temmuz Cuma yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 Gün Ortası

14:00 A.B.İ

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Buz Devri: Dinazorların Şafağı   

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Olmaz Oluversin Gari  

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin  

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi  

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Haber

20.00 Yaz Bir Şarkı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile  

09.00 Sevdiğim Sensin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir  

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Salako

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.10 Hangimiz Sevmedik

10.00  Kasaba Doktoru

13.35 Seksenler

14.15 Yürek Çıkmazı

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Asırlık Gece

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Masterchef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

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