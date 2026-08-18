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TV yayın akışı 18 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 18 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

18.08.2026 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 18 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

18 Ağustos 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 18 Ağustos Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 18 Ağustos Salı yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Sıcak Büfe

22.30 Mandıra Filozofu İstanbul

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Şimdi Yandık

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.15 Maide’nin Altın Günü

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Yüksek Sosyete

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.15 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22.15 Tolgshow Yıldızlar

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Kalk Gidelim

10.00 Kendi Düşen Ağlamaz

13.30 Seksenler

14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Dj Ahmet

22.00 Fenerbahçe-Lyon

TV8 YAYIN AKIŞI

09.00 Gel Konuşalım

11.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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