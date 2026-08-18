TV yayın akışı 18 Ağustos Salı! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 18 Ağustos Salı yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Sıcak Büfe
22.30 Mandıra Filozofu İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Şimdi Yandık
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
23.15 Maide’nin Altın Günü
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Yüksek Sosyete
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.15 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22.15 Tolgshow Yıldızlar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Kalk Gidelim
10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
13.30 Seksenler
14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Dj Ahmet
22.00 Fenerbahçe-Lyon
TV8 YAYIN AKIŞI
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye