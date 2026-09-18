TV yayın akışı: 18 Eylül Cuma bugün hangi kanalda ne var? (Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT 1, TV8, STAR TV, NOW TV)

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 18 Eylül Cuma yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo-Can
09:30 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Üç Kız Kardeş / Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti / Yerli Yapım
23:15 Daha 17 (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güneşin Doğduğu Yer
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
12:30 Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
13:55 Evlilik Güzeldir
17:45 Lingo Türkiye
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 Taşacak Bu Deniz / Mehmed: Fetihler Sultanı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Doktor Aksoy
11:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin / Yerli Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şevkat Yerimdar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 Üçlü Pürüz / Sinema Kuşağı