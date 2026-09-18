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TV yayın akışı: 18 Eylül Cuma bugün hangi kanalda ne var? (Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT 1, TV8, STAR TV, NOW TV)

TV yayın akışı: 18 Eylül Cuma bugün hangi kanalda ne var? (Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT 1, TV8, STAR TV, NOW TV)

18.09.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı: 18 Eylül Cuma bugün hangi kanalda ne var? (Kanal D, ATV, SHOW TV, TRT 1, TV8, STAR TV, NOW TV)

18 Eylül 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 18 Eylül Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 18 Eylül Cuma yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI  

07:00 İkizler Memo-Can  

09:30 Yaprak Dökümü  

11:30 Daha 17  

14:00 Gelinim Mutfakta  

16:45 Üç Kız Kardeş / Aşk-ı Memnu  

18:30 Kanal D Ana Haber  

20:00 Kızılcık Şerbeti / Yerli Yapım  

23:15 Daha 17 (Tekrar)  

ATV YAYIN AKIŞI  

08:00 Kahvaltı Haberleri  

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert  

13:00 atv Gün Ortası  

14:00 Güneşin Doğduğu Yer  

16:00 Esra Erol'da  

19:00 atv Ana Haber  

20:00 Güneşin Doğduğu Yer  

SHOW TV YAYIN AKIŞI  

06:00 Siyah Kalp  

09:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)  

12:30 Buse Varol ile Gelin Evi  

15:00 Sevdan Bir Ateş  

18:25 Show Ana Haber  

20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Sezon)  

TRT 1 YAYIN AKIŞI  

07:30 Kalk Gidelim  

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse  

13:15 Seksenler  

13:55 Evlilik Güzeldir  

17:45 Lingo Türkiye  

19:00 TRT 1 Ana Haber  

20:00 Taşacak Bu Deniz / Mehmed: Fetihler Sultanı  

TV8 YAYIN AKIŞI  

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık  

08:30 Oynat Bakalım  

09:00 Doktor Aksoy  

11:30 MasterChef Türkiye  

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz  

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)  

STAR TV YAYIN AKIŞI  

07:00 Aramızda Kalsın  

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer  

13:30 Fazilet Hanım ve Kızları  

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme  

19:00 Star Haber  

20:00 Sevdiğim Sensin / Yerli Dizi  

NOW TV YAYIN AKIŞI  

07:15 İlk Bakış  

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat  

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün  

12:30 Şevkat Yerimdar  

13:30 En Hamarat Benim  

16:30 Karagül  

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber  

20:00 Üçlü Pürüz / Sinema Kuşağı

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