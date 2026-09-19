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TV yayın akışı 19 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 19 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

19.09.2026 09:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 19 Eylül Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

19 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 19 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 19 Eylül Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI   

07:00 İkizler Memo-Can   

08:30 Konuştukça   

09:45 Magazin D Cumartesi   

13:00 Arda'nın Mutfağı   

14:00 Haysiyet   

16:15 Daha 17   

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu   

20:00 Güller ve Günahlar   

00:15 Uzak Şehir (Tekrar)   

ATV YAYIN AKIŞI   

07:30 atv'de Hafta Sonu   

10:00 Altı Üstü İstanbul   

13:15 Aşk ve Taht   

15:40 Güneşin Doğduğu Yer   

19:00 ATV Ana Haber   

20:00 Mercan Köşk   

23:20 Mercan Köşk (Tekrar)   

SHOW TV YAYIN AKIŞI   

06:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)   

08:00 Gırgıriye'de Cümbüş Var   

10:00 Cumartesi Sürprizi   

13:00 Sevdan Bir Ateş   

16:00 Muhtemel Aşk   

18:25 Show Ana Haber   

20:00 Sevdan Bir Ateş   

23:00 Kızılcık Şerbeti   

TRT 1 YAYIN AKIŞI   

06:00 Kalk Gidelim   

06:40 Gönül Dağı (Tekrar)   

10:15 Hayallerinin Peşinde   

11:15 Evlilik Güzeldir   

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye   

19:00 TRT 1 Ana Haber   

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)   

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi   

TV8 YAYIN AKIŞI   

08:00 Oynat Bakalım   

08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)   

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)   

15:30 Şanslı Pasaport   

17:00 MasterChef Türkiye   

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)   

STAR TV YAYIN AKIŞI   

08:30 Benim Tatlı Yalanım   

10:15 Çirkin   

10:30 Yüksek Sosyete   

13:45 Magazin   

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa   

15:15 Sevdiğim Sensin   

19:00 Star Haber   

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)   

22:30 Örümcek Adam: Evden Uzakta   

NOW TV YAYIN AKIŞI   

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu   

11:15 Şevkat Yerimdar   

13:30 Halef: Köklerin Çağrısı   

16:30 Karagül   

19:00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu   

20:00 Gurbetçi Şaban (Türk Sineması)   

22:00 Gurbetçi Şaban   

23:50 Gündem Futbol

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