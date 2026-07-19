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TV yayın akışı 19 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 19 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

19.07.2026 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 19 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

19 Temmuz 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 19 Temmuz Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 19 Temmuz Pazar yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.00 Var Mısın Yok Musun

13.30 Var Mısın Yok Musun

16.00 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 3 Kağıtçılar   

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kardeş Takımı

22.15 Kardeş Takımı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin   

08.00 Gırgıriye’de Büyük Seçim

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Aşk Tutulması

15.15 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Ana Haber

20.00 Üç Kağıtçı  

21.45 Kolonya Cumhuriyeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İki Aile

08.30 Kupa Günlüğü

09.00 Benim Tatlı Yalanım

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.15 Güzel Köylü

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber  

20.00 Tosun Paşa

22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.25 Hangimiz Sevmedik

09.00 Diriliş Ertuğrul  

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.15 Kod Adı Kırlangıç

15.40 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 İspanya-Arjantin

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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