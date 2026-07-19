TV yayın akışı 19 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 19 Temmuz Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.00 Var Mısın Yok Musun
13.30 Var Mısın Yok Musun
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 3 Kağıtçılar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Kardeş Takımı
22.15 Kardeş Takımı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Gırgıriye’de Büyük Seçim
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Aşk Tutulması
15.15 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Ana Haber
20.00 Üç Kağıtçı
21.45 Kolonya Cumhuriyeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.30 Kupa Günlüğü
09.00 Benim Tatlı Yalanım
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.15 Güzel Köylü
15.45 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Tosun Paşa
22.00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.25 Hangimiz Sevmedik
09.00 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.15 Kod Adı Kırlangıç
15.40 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Kupa Saati
22.00 İspanya-Arjantin
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye