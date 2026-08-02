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TV yayın akışı 2 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 2 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

2.08.2026 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 2 Ağustos Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

2 Ağustos 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 2 Ağustos Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 2 Ağustos Pazar yayın akışı...

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Katakulli: Tuzak

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Daha 17

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.00 Anneler ve Kızları

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Cafer’in Çilesi

14.45 Muhtemel Aşk

18.00 Dada Rota

18.35 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Eyyvah Eyvah 3

22.15 Korkusuz Korkak

23.45 Eyyvah Eyvah 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı

06.00 Hayallerinin Peşinde

06.40 Hangimiz Sevmedik

09.25 Diriliş “Ertuğrul”

12.10 Kod Adı Kırlangıç

15.30 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

22.35 3’Te 3

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.00 Sen Çal Kapımı

16.15 Karagül

19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Orta Direk Şaban

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı 

10.00 Gazete Magazin 

15.30 Şanslı Pasaport 

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye 

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.30 Benim Tatlı Yalanım

10.30 Güzel Köylü

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.15 Tolgshow Yıldızlar

16.00 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Şaban Oğlu Şaban

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Zembilli

09.00 Aile Saadeti

11.10 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

13.00 Altı Üstü İstanbul

16.10 Var Mısın Yok Musun

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster? / Özel Bölüm

00.20 Altı Üstü İstanbul

22.00 Doğanın Kanunu

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