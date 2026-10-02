Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 2 Ekim Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 2 Ekim Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

2.10.2026 09:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 2 Ekim Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

2 Ekim 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 2 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 2 Ekim Cuma yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Güneşin Doğduğu Yer

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Mercan Köşk

20: 45 Milli Maça Doğru

21: 45 Belçika - Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:15 Lingo Türkiye

19:00 TRT 1 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:45 Gelinim Mutfakta

16:45 Daha 17

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

NOW YAYIN AKIŞI

07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Ömür Usta

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Anne Yarısı

22:30 Ömür Usta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Siyah Kalp

09:00 Muhtemel Aşk

12:30 Buse Varol İle Gelin Evi

15:00 Sevdan Bir Ateş

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

11:30 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi