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TV yayın akışı 2 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 2 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

2.09.2026 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 2 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

2 Eylül 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 2 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 2 Eylül Çarşamba yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

02:40 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Var Mısın Yok Musun 

23:40 Kaçış Planı 

KANAL D YAYIN AKIŞI 

01:00 Meth Gator'a Saldırı

02:30 Gelinim Mutfakta

04:40 Kuzey Güney

07:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

11:30 Daha 17 Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08.30 Çalar Saat

10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Kirli Sepeti

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Kalender Pide

22.30 Kalender Pide

00.45 Aşk Yeniden

02.45 İnadına Aşk

04.15 Yasak Elma

06.00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

00:15 Muhtemel Aşk

02:45 Kardeşim Benim 2

04:45 Acı Kahve

06:00 Yeni Gelin

09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 İntikam Vakti

22:30 Denizde Dehşet

STAR TV YAYIN AKIŞI 

05:00 Erkenci Kuş Dizi

07:45 İki Aile Dizi

09:30 Yüksek Sosyete Dizi

10:45 Çirkin Dizi

14:00 Güzel Köylü Dizi

15:45 Sevdiğim Sensin Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

00:30 3'te 3 

01:30 Seksenler 

02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:15 Hayallerinin Peşinde

06:00 Turgay Başyayla Ile...

07:00 Kendi Düşen Ağlamaz

10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Asırlık Gece

TV8 YAYIN AKIŞI 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

02:30 Doktor Aksoy 

04:30 Gazete Magazin 

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:00 Gazete Magazin

13:00 Doktor Aksoy 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye

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