TV yayın akışı 2 Eylül Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 2 Eylül Çarşamba yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
02:40 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Kaçış Planı
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Meth Gator'a Saldırı
02:30 Gelinim Mutfakta
04:40 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17 Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Kalender Pide
22.30 Kalender Pide
00.45 Aşk Yeniden
02.45 İnadına Aşk
04.15 Yasak Elma
06.00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Muhtemel Aşk
02:45 Kardeşim Benim 2
04:45 Acı Kahve
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 İntikam Vakti
22:30 Denizde Dehşet
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:00 Erkenci Kuş Dizi
07:45 İki Aile Dizi
09:30 Yüksek Sosyete Dizi
10:45 Çirkin Dizi
14:00 Güzel Köylü Dizi
15:45 Sevdiğim Sensin Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:30 3'te 3
01:30 Seksenler
02:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:15 Hayallerinin Peşinde
06:00 Turgay Başyayla Ile...
07:00 Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye