Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 20 Ağustos Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 20 Ağustos Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

20.08.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 20 Ağustos Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

20 Ağustos 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 20 Ağustos Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 20 Ağustos Perşembe yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

02:40 Aldatmak

05:30 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 Gün Ortası

14:00 Altı Üstü İstanbul

16:30 Var Mısın Yok Musun

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Trabzonspor - Ferencvaros

22:15 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Washington'da Deprem

02:45 Gelinim Mutfakta

04:45 Kuzey Güney

06:00 Küçük Ağa

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Uzak Şehir

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Kim Bu Aile?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Kirli Sepeti

12:00 Halef: Köklerin Çağrısı

15:00 Ben Leman

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Bizim Köylü

22:30 Benden Bu Kadar

00:45 Çifte Milyon

03:00 Her Yerde Sen

05:00 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:30 Muhtemel Aşk

03:15 Kod Adı: Olympus

06:00 Yeni Gelin

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sevdiğim Sensin

03:00 Güzel Köylü

05:30 Erkenci Kuş

07:00 İki Aile

09:30 Yüksek Sosyete

12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14:15 Güzel Köylü

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

01:30 Seksenler

02:40 Kendi Düşen Ağlamaz

05:15 Hayallerinin Peşinde

07:00 Kalk Gidelim

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:30 Seksenler

14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Doktor Aksoy

04:30 Gazete Magazin

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:00 Gazete Magazin

13:00 Doktor Aksoy

15:30 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

20 Ağustos 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında öne çıkan yapımlar şöyle:

ATV: 20.00 Trabzonspor - Ferencvaros

Kanal D: 20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV: 20.00 Bizim Köylü

Show TV: 20.00 Muhtemel Aşk

Star TV: 20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

TRT 1: 20.00 Creed: Efsanenin Doğuşu

TV8: 20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi

İlgili Haberler

Aşk İşaretleri filminin konusu ne? Aşk İşaretleri filminin oyuncuları kim?
Aşk İşaretleri filminin konusu ne? Aşk İşaretleri filminin oyuncuları kim? Aşk İşaretleri (Signs Of Love) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Aşk İşaretleri filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Aşk İşaretleri filminin konusu ne? Aşk İşaretleri filminin oyuncuları kim?
Chien de la casse filminin konusu ne? Chien de la casse filminin oyuncuları kim?
Chien de la casse filminin konusu ne? Chien de la casse filminin oyuncuları kim? Chien de la casse (Junkyard Dog) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Chien de la casse filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Chien de la casse filminin konusu ne? Chien de la casse filminin oyuncuları kim?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'nin 19 Ağustos 2026 tarihli bölümünde, haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü MasterChef'te eleme adayı kim oldu?