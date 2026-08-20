TV yayın akışı 20 Ağustos Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 20 Ağustos Perşembe yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
02:40 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Trabzonspor - Ferencvaros
22:15 Altı Üstü İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Washington'da Deprem
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Kuzey Güney
06:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Uzak Şehir
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Kim Bu Aile?
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 Ben Leman
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Bizim Köylü
22:30 Benden Bu Kadar
00:45 Çifte Milyon
03:00 Her Yerde Sen
05:00 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:30 Muhtemel Aşk
03:15 Kod Adı: Olympus
06:00 Yeni Gelin
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sevdiğim Sensin
03:00 Güzel Köylü
05:30 Erkenci Kuş
07:00 İki Aile
09:30 Yüksek Sosyete
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
01:30 Seksenler
02:40 Kendi Düşen Ağlamaz
05:15 Hayallerinin Peşinde
07:00 Kalk Gidelim
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Doktor Aksoy
04:30 Gazete Magazin
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
20 Ağustos 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında öne çıkan yapımlar şöyle:
ATV: 20.00 Trabzonspor - Ferencvaros
Kanal D: 20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV: 20.00 Bizim Köylü
Show TV: 20.00 Muhtemel Aşk
Star TV: 20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
TRT 1: 20.00 Creed: Efsanenin Doğuşu
TV8: 20.00 MasterChef Türkiye