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TV yayın akışı 20 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 20 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

20.09.2026 09:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 20 Eylül Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

20 Eylül 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 20 Eylül Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 20 Eylül Pazar yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.15 Güneşin Doğduğu Yer

15.45 Mercan Köşk

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 İkizler Memo

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

16.30 Haysiyet

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Şevkat Yerimdar

13.30 Halef: Köklerin Çağrısı

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Doktor Civanım

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Sevdan Bir Ateş

08.00 Hafız Yusuf Efendi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kızılcık Şerbeti

15.30 Sevdan Bir Ateş

18.25 Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

08.00 Benim Tatlı Yalanım

09.30 Yüksek Sosyete

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.15 Tuzlu Kahve

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.35 Evlilik Güzeldir

08.25 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

15.10 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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