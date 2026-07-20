TV yayın akışı 20 Temmuz Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 20 Temmuz Pazartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14.00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Sisu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 4N1K 2
22.15 Mutlu Aile Tablosu
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22.00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.40 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 On Üç Yaşam
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
09.45 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye