TV yayın akışı 21 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 21 Ağustos Cuma yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Madalyon
21:45 Son Hesaplaşma
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Buz Devri
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Salak Milyoner
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Postacı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13.35 Seksenler
14.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.55 İddiaların Aksine
18.00 Ana Haber
19:00 Türkiye - Letonya | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 Masterchef Türkiye
20.00 Masterchef Türkiye
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
21 Ağustos 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında öne çıkan yapımlar şöyle:
ATV: 20.00 Buz Devri
Kanal D: 20.00 Kuralsız Sokaklar
NOW TV: 20.00 Postacı
Show TV: 20.00 Madalyon
Star TV: 20.00 Salak Milyoner
TRT 1: 19.00 Türkiye - Letonya | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı
TV8: 20.00 MasterChef Türkiye