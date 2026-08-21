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TV yayın akışı 21 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 21 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

21.08.2026 09:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 21 Ağustos Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

21 Ağustos 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 21 Ağustos Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 21 Ağustos Cuma yayın akışı...

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18.25 Show Ana Haber

20.00 Madalyon

21:45 Son Hesaplaşma

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ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Buz Devri

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Salak Milyoner

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Postacı

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13.35 Seksenler

14.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.55 İddiaların Aksine

18.00 Ana Haber

19:00 Türkiye - Letonya | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı

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TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.00 Gazete Magazin

13.00 Doktor Aksoy

15.30 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

21 Ağustos 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında öne çıkan yapımlar şöyle:

ATV: 20.00 Buz Devri

Kanal D: 20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV: 20.00 Postacı

Show TV: 20.00 Madalyon

Star TV: 20.00 Salak Milyoner

TRT 1: 19.00 Türkiye - Letonya | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Grup Maçı

TV8: 20.00 MasterChef Türkiye

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