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TV yayın akışı 21 Eylül Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 21 Eylül Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

21.09.2026 09:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 21 Eylül Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

21 Eylül 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 21 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 21 Eylül Pazartesi yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 İkizler Memo

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta   

16.45 Üç Kız Kardeş

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Şevkat Yerimdar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Cenazemize Hoş Geldiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Siyah Kalp

09.00 Kızılcık Şerbeti

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Sevdan Bir Ateş

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.15 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.30 Seksenler

14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Doktor Aksoy

11.30 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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