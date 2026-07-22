Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 22 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 22 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

22.07.2026 09:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 22 Temmuz Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 22 Temmuz Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 22 Temmuz Çarşamba yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14:00 A.B.İ

16.30 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Uzak Şehir  

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Buz Kapanı  

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10.00 Kirli Sepeti

12.00 Halef: Köklerin Çağrısı  

15.00 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Her Şey Aşk İçin

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İki Aile

09.30 Sevdiğim Sensin

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Güzel Köylü

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.05 Hangimiz Sevmedik

10.00 Kasaba Doktoru

12.25  Seksenler

14.35 Yürek Çıkmazı

17. 45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber  

20.00 Maç Önü

20.45 Başakşehir – İnter Turku

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

MasterChef Türkiye'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu? Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak 5. yarışmacısı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 5. giren yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya 3. giren yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya 3. giren yarışmacı kim oldu? Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak 3. yarışmacısı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 3. giren yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya 4. giren yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya 4. giren yarışmacı kim oldu? Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunda yarışacak 4. yarışmacısı belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de ana kadroya 4. giren yarışmacı kim oldu?